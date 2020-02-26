新冠肺炎：睇唔透個市　基金經理借助喪屍片炒股

新冠肺炎突然來襲，所有投資者都被殺過措手不及。外媒報道，在這個非常時期，由於大部分基金經理根本沒有追蹤疫症的投資模型，迫使他們轉向大學、衛生機構，甚至參考喪屍電影，以判斷疫情的發展及對市場的潛在影響。

有市場人士擔心今次疫症可能像1918年「西班牙流感」般，導致全球數百萬人死亡，亦有投資者恐防疫情很快消退，出現V形復甦，惟傳統的數據來源太慢和有限，令他們來不及反應。因此不少基金正尋求專業人士的幫助，就像英國脫歐及其他選舉，民調機構和政治顧問公司受到追捧一樣。

基金公司Unigestion目前採用約翰霍普金斯大學系統科學和工程學中心的數據來追蹤病毒的傳播，該中心開發了一個互動式平台，追蹤每個國家的病例個案數、總計死亡人數和康復率，其基金經理Salman Baig透露，公司本身開發的「Growth Nowcaster」模型，迄今尚未反映經濟將受到嚴重衝擊。

Panmure Gordon首席經濟師Simon French亦承認對疫症持續多久沒有足夠數據，無法做出值得信賴的準確預測，因為借助真正的專家十分重要，雖然他們並非經濟學家或是交易員。

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