夜市直擊：憧憬特朗普言論！美股飆逾360點　港夜期倒升

新冠肺炎疫情在全球擴散引發恐慌，惟美國總統特朗普將就疫情應對措施發表講話，市場憧憬他會出招救市，道指曾反彈逾360點，目前升256點至27,338點；納指升120點至9,086點，標指升28點至3,156點。

受消息帶動，港股期指夜市目前報26,748點，升168點，高水52點；較早前曾低見26,218點，大幅低水478點。

新冠肺炎威脅在美國急速升溫，美股道指截至周二(25日)為止，道指3日累瀉2,138點。據標普道瓊斯公司數字顯示，標指周一及周二市值分別蒸發9,270億美元及8,100億美元，並自上周三破頂以來損失市值2.138萬億美元。

近日各股份中，以受疫情嚴重衝擊的旅遊相關股份沽壓最大，美國航空股價周二進一步挫9.16%，並創2013年與全美航空公司合併以來新低，早段報23.08美元，跌0.17%。

特朗普周三(26日)在其社交媒體Twitter帳戶留言宣布，周三美東時間晚上6時，即香港時間周四(27日)早上7時，會召開新冠肺炎疫情記者會，美國疾病管制署(CDC)代表和其他人員將出席這場會議。

當地媒體指出，美股連續兩日大跌，令特朗普震怒，認為美國疾病管制署(CDC)發出的大流行警告嚇壞投資者。

在憧憬特朗普講話下，油價收復日內跌幅，紐約期油現報每桶50.13美元，漲0.46%；布蘭特期油現報每桶54.31美元，漲0.09%。現貨金價報每安士1,632.92美元，跌0.14%。

業績方面，最近受散戶追捧的維珍銀河(Virgin Galactic)去年第4季收入跌59%至僅52.9萬美元，但期內虧損擴大至7,280萬美元，包括4,800萬美元上市相關費用，全年虧損亦增至2.109億美元。維珍銀河股價早段挫2.78%至33.09美元。

至於雲端軟件公司Salesforce上季盈轉虧，蝕2.48億美元，若扣除股份薪酬，每股純利66美仙，低過去年的70美仙，公司同時宣布上任只有18個月的聯席行政總裁Keith Block將會離任。Salesforce股價早段跌1.88%至177.87美元。

華特迪士尼周二突然宣布易帥，擔任舵手近15年的艾格退下火線，由主題公園和酒店業務主管Bob Chapek接棒，即時生效。艾格會留任迪士尼執行主席，管理公司在創作方面的工作，直至明年底其合約屆滿為止。迪士尼股價周二低收3.62%後，今日早段續跌0.99%至126.92美元。

野村宏觀及量化分析員高田將成表示，投資者原預期全球經濟和企業盈利會呈「V形」反彈，但新冠肺炎爆發，許多人被逼急劇調整投資策略。對於近日美股急挫，他指出，歷史經驗顯示，這種程度的跌市其實是好事，當市場了解到經濟前景被過度唱淡，市場信心按過去的模式回升，以後回頭看的時候，就會知道當前其實已是最壞時刻。

面對新冠肺炎在全球擴散，聯儲局副主席克拉里達表示，現時揣測疫症對美國經濟的影響是言之尚早。

歐股尾段跌幅收窄，其中英股跌0.46%；法股跌0.16%；德股跌0.2%。

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