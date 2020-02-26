仁天科技洽售3家非全資控股子企
2020年02月26日 22:58
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仁天科技控股(00885)披露正洽談出售3家非全資控股子企「深圳市海億康科技有限公司」、「深圳市中光遠科技有限公司」及「青島嘉盛泰科技服務有限公司」。
該公司稱，受到國內新冠肺炎疫情影響，一些子公司業務進展加重受阻，預期收入和盈利能力進一步降低，所以希望通過轉讓不盈利子公司股權，剝離低效資產，以及並購新的、已經具備盈利能力的優質資產注入，改善公司基本面。
為此，公司正與一位潛在買家洽談出售陷虧損的海億康，其註冊資本為3,000萬元人民幣(下同)，公司間接持有70%股權。海億康是國家級高新技術企業於中國研發、製造及銷售物聯網及工業4.0網絡解決方。
公司另外公布，正與一位潛在買家洽談出售陷虧損的中光遠，其註冊資本為2,000萬元，公司間接持有61%股權。中光遠主營業務為流動數據智能採集終端之研發與生產；基於自動識別與數據採集技術提供物聯網應用及解決方案；及物聯網資料服務平台運營。
公司又額外公布，正與一位潛在買家洽談出售陷虧損的嘉盛泰﹐其註冊資本為200萬美元，公司間接持有51%股權。嘉盛泰向中國大宗商品行業之公司提供一站式解決方案，包括但不限於市場推廣研究、軟件設計、資訊科技解決方案及策略業務諮詢及開發。
值得留意的是，仁天科技為3家公司的洽售事宜各自刊發通告，因此所謂「一位潛在買家」是否同一人沒有披露。
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