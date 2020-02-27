東方日報B1：經濟大瘟疫勢累全球衰退

新冠肺炎迅速擴散，兩大世界供應鏈重要組成國南韓和意大利相繼失陷，金融界形容為「經濟大瘟疫」降臨，市場早前樂觀預測的經濟V形反彈，恐轉為U形緩慢復甦。穆迪分析警告，疫情在全球大規模流行的機會由20%倍增至40%，上半年全球經濟勢全面陷入衰退，世界銀行亦認為上半年環球經濟「冇運行」。

穆迪指出，新冠肺炎疫情重擊中國經濟，現時演變至威脅全球前景。在該機構的基本預測情景之下，將會衝擊全球第一季經濟增長接近一個百分點，遂下調了今年世界經濟增長預測0.4個百分點，至只有2.4%。

至於全球經濟「火車頭」美國亦難幸免，第1季經濟增長料僅1.3%，主因是疫情奪去了0.6個百分點，全年計亦只有1.7%。

該機構現時估算疫情大規模流行機會升至四成，倘若成真將導致今年上半年全球和美國經濟衰退。由於疫情爆發前，世界經濟表現已很脆弱，新冠肺炎可能是經濟學家所指的「黑天鵝」，帶來嚴重後果，投資者須保持謹慎。

穆迪解釋，疫情大致通過旅遊業重災、製造業受挫，以及商品價格暴跌方式衝擊全球經濟。首先，內地商務旅行和旅遊業幾近停止，全球航空公司大減往中國航班，郵輪航線正取消大多數亞太區行程，成為包括美國在內的世界災難，例如每年有約300萬中國遊客赴美旅遊，消費亦最豪爽，歐洲如意大利米蘭等旅遊熱點也肯定會受到嚴重影響。

其次是製造業受創，全球供應鏈開始斷裂，今年春季可能會導致某些商品短缺，意味着連沃爾瑪和亞馬遜等大型零售商家的產品價格隨之上漲。再者，在疫情打擊下，中國實際上將從美國購買多少商品，以完成首階段貿易協議的目標也成疑問。

最後，由於中國是石油、銅、大豆和豬肉等的大宗商品的最大購買國，隨着需求下降，商品價格大幅下跌，依靠着商品生產和出口的新興經濟體，勢將受到牽連，特別是拉丁美洲和非洲新興經濟體將受到打擊。

與此同時，世界銀行警告，今年上半年全球經濟增長，可能低於該行的全年增長2.5%預測。即使全球經濟實際增長最終能「達標」，也不足以提振發展中國家。更重要的是，因非洲經濟增長能力與歐洲擴張速度密切相關，但歐洲央行救市能力有限，使該兩個經濟體的前景更令人憂心。

財務顧問機構Exante Data政治風險分析師Wouter Jongbloed指出，專業投資者宜緊盯世界衞生組織(WHO)何時宣布「大規模流行」(Pandemic)這個關鍵字。一旦成真，全球供應鏈將雪上加霜，拖累金融市場表現。

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