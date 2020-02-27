金曹：恒指恐續跌 下試兩萬五
2020年02月27日 00:06
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港股已由近期高位回落。
美股道指在周一及周二大跌，用來量度美股波幅，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數亦升至最高30.25水平。
道指近期高低位的調整幅度已接近一成，短線超賣或可以反彈，在27,000點整固。不過，道指的市盈率21倍嚴重偏高，一旦出現股災要跌20%，或引伸波幅的一半約15%，即道指有機會向下調整才找到初步支持。然而，美股在大選年多數於第二季見底，之後升到大選結果出爐的十一月。故此，投資者對今次調整毋須太悲觀。
港股方面，恒指近期收市高低位調整幅度約一成，已算是出現小型股災，250日均線27,652點，跟現價相差逾3%。現時趨勢向下，一般來說，恒指在10倍市盈率會找到初步支持。在2月初，10倍市盈率是25,000點水平，但滙豐控股(00005)等業績倒退，現時最新10倍市盈率為約23,800點，即恒指可能跌至25,000點，甚至23,800點才真正見底。不過，A股相對較強，恒指未必低於25,000點太多。
道指大跌時，比較活躍的3月PUT也是做25,000點，期權金約250點，表示打和價24,750點的支持力頗強。而上次恒指跌至25,000點時已是2018年8月13日，收報25,281點。當時權重股收市價(股息調整)可作參考：騰訊(00700)見334元、港交所(00388)見234元、友邦保險(01299)見73.4元及中國移動(01299)見63.1元。如要建立增長股組合，可留意恒指25,000點水平或支持價位買入，或做Short PUT收期權金等接貨。
期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)
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