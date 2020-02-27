金曹：恒指恐續跌　下試兩萬五

美股道指在周一及周二大跌，用來量度美股波幅，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數亦升至最高30.25水平。

道指近期高低位的調整幅度已接近一成，短線超賣或可以反彈，在27,000點整固。不過，道指的市盈率21倍嚴重偏高，一旦出現股災要跌20%，或引伸波幅的一半約15%，即道指有機會向下調整才找到初步支持。然而，美股在大選年多數於第二季見底，之後升到大選結果出爐的十一月。故此，投資者對今次調整毋須太悲觀。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

－－－－－－