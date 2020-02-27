林嘉麒：估值趨合理　分注撈貨

道指周一大跌逾1,000點，創兩年來最大跌幅，周二亞太區交易時段，道期反彈，令亞太區股市回穩，港股周二更升市收盤。然而，道指周二再度大跌。

短線投資氣氛無疑是悲觀，股市出現進一步拋售是理所當然。周三前美股出現連續兩日大成交的下跌，價跌量升，短期再下試機會大。

受負面消息影響下，股市下跌實屬正常，而投資者現時應分辨是短線調整或是長期逆轉。環球經濟定必受疫情影響，經濟增長下調，失業率上升等，但相信不少國家會提前救經濟，貨幣及財政政策互相配合。

近日美國利率期貨顯示，聯儲局年內減息機會已逐漸增加，由早前兩次，機率四成，已增加至三次，機率五成。根據過去歷史，利率下調有利股市及後表現，而股市先行的情況下，指數應反映六個月後的經濟情況。另方面，有投資者或會想今次是否出現股災，要知道每次股災皆因估值泡沫開始，而同時出現系統性風險。

環球經濟確實遇上挑戰，除了美股維持較高估值，中港兩地股市仍處於合理低估值，股市並不是在泡沫狀況。市場雖然憧憬央行放水，未來經濟可能會因疫情過去而好轉，現時憧憬實屬有理。而恒指由近期高位調整近一成，估值上已見合理，中線目標可分段吸納，估計距離最差的情況也不會太遠。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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