歐股收市個別發展　ISS急挫15%

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,042點，升24點或0.35%；法國CAC指數收報5,684點，升4點或0.09%；德國DAX指數收報12,774點，跌15點或0.12%。

德國和法國周二（25日）再出現新冠肺炎新增病例，兩國的部分新病例都與近日病例飆升的意大利有關連。而法國再多一名新冠肺炎患者喪生，他是一名60歲法國男子，令死亡人數增至2人。

車廠Groupe PSA去年淨利潤增加13.2%，並提升派息，但警告今年歐洲汽車市場恐將下跌3%。公司股價收漲4.75%。

設施管理及保安清潔公司ISS股價急跌15.42%，主要由於公司發表出保守的業績指引，主要由於新冠肺炎疫情及早前的惡意軟件攻擊。

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