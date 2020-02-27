新債王：美股冧市是因為桑德斯獲提名機會上升

外國傳媒報道，有「新債王」之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，美股本周冧市的原因很可能是因為參議員桑德斯(Bernie Sanders)。

他說，「如果冧市單純是因為新冠肺炎疫情，那麼為何聯合健康保險(United Healthcare)股價跌幅比標指更加厲害？為何醫療保健的板塊整體上表現不佳？這些問題的答案是：市場正在消化桑德斯獲得提名總統大選的機會超過50%。」

岡拉克續稱，「這也許是動能投資的陰暗面... 隨着桑德斯獲提名機會上升，市場出現暴跌，但市場下跌進一步支持了桑德斯的民意調查，因為桑德斯不認同以市場為基礎的經濟體系，而這導致市場跌幅更深。」

岡拉克此前曾指出，桑德斯是2020年金融市場最大風險之一。桑德斯自稱為「民主的社會主義者」，建議推動政策包括向富人徵收更高的稅率、分拆大型銀行和每小時最低工資15美元。桑德斯還誓言要整治製藥行業。

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