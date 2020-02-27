美股收市：道指急升461點後乏力　埋單倒跌123點

新冠肺炎疫情在全球擴散引發恐慌，惟美國總統特朗普將就疫情應對措施發表講話，市場憧憬他會出招救市，美股周三(26日)大幅反彈後走勢乏力，3大指數收市個別發展。

道指早段一度急升461點，惟至中後段反覆回落，收報26,957點，跌123點或0.46%，連跌5日。標指收報3,116點，跌11點或0.38%；納指收報8,980點，升15點或0.17%。

野村宏觀及量化分析員高田將成表示，投資者原預期全球經濟和企業盈利會呈「V形」反彈，但新冠肺炎爆發，許多人被逼急劇調整投資策略。

對於近日美股急挫，他指出，歷史經驗顯示，這種程度的跌市其實是好事，當市場了解到經濟前景被過度唱淡，市場信心按過去的模式回升，以後回頭看的時候，就會知道當前其實已是最壞時刻。

面對新冠肺炎在全球擴散，聯儲局副主席克拉里達表示，現時揣測疫症對美國經濟的影響是言之尚早。

近日各股份中，以受疫情嚴重衝擊的旅遊相關股份沽壓最大，美國航空股價周二進一步挫9.16%，並創2013年與全美航空公司合併以來新低，周三收市仍然受壓，全日下挫3.5%。

特朗普周三(26日)在其社交媒體Twitter帳戶留言宣布，周三美東時間晚上6時，即香港時間周四(27日)早上7時，會召開新冠肺炎疫情記者會，美國疾病管制署(CDC)代表和其他人員將出席這場會議。

當地媒體指出，美股連續兩日大跌，令特朗普震怒，認為美國疾病管制署(CDC)發出的大流行警告嚇壞投資者。

業績方面，最近受散戶追捧的維珍銀河(Virgin Galactic)去年第4季收入跌59%至僅52.9萬美元，但期內虧損擴大至7,280萬美元，包括4,800萬美元上市相關費用，全年虧損亦增至2.109億美元。維珍銀河股價收市急挫15.54%。

至於雲端軟件公司Salesforce上季盈轉虧，蝕2.48億美元，若扣除股份薪酬，每股純利66美仙，低過去年的70美仙，公司同時宣布上任只有18個月的聯席行政總裁Keith Block將會離任。Salesforce股價收跌1.32%。

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