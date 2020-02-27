【外匯點評】陳正犖：英鎊表現硬淨

環球正被公共衞生風險上升所籠罩，避險資產繼續受追捧，而除了避險貨幣強勢外，在G10中相對硬淨的就要數英鎊。

歐盟成員已通過談判授權，就脫歐後與英國進行貿易談判，最重要是對將在三月公布的英國預算案大概方向或許有暗示。我們相信財政計劃對英國的增長有重要的推動作用，並且仍然是G10國中最重要的政策主題之一。

另外，近來英國的經濟數據，包括採購經理指數、零售銷售、就業及通脹，都表明英國在今年第一季反彈，短期英倫銀行並無考慮放鬆的理由。正因如此，除了黃金，現時英鎊對比G10國貨幣來說可謂最為穩健。

我們維持看好英鎊，當中政治風險減退及經濟持續復甦，以及長線投資者投資英鎊及英國資產比重仍偏低，都是支持英鎊因素。

技術走勢上，英鎊兌美元正在形成雙底的向好技術形態，若升穿1.3070頸線，有機會上試1.3268。此外，短線阻力或為1.3050至1.3080，為頸線、55天線和下降趨勢線的交匯處，支持為1.2850至1.2872。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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