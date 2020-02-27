新冠肺炎：浩澤淨水指對營運影響嚴重　股價跌近6%

公司指出，其淨水業務收入幾乎全部來自於線下服務，客戶廣泛分布於學校、辦公室、商業連鎖、交通樞紐、酒店、醫療機構、商業個體門店、家庭居住等場所，同時供應鏈業務主要面向從事電氣製造業的工廠等客戶，受中國政府相應應急反應措施的影響，集團對於淨水業務用戶的日常維護、檢修、租金收繳、新機器安裝及供應鏈業務的物流服務等業務尚未恢復至日常水平。

受各地政府實施的大範圍交通管制、延期復工政策及外來人員復工前14天強制隔離等政策影響，集團在部分地區面臨物流暫時中斷及員工無法到崗復工的困境，導致集團在廣東地區的工廠尚未能恢復生產，在陝西地區的工廠產能尚未恢復至日常水平。

在資本工作方面，集團仍在積極籌備海爾電器認購集團新發行股份交易的相關交割工作。董事會一直密切留意疫情發展以及其可能對集團營運及財務狀況構成的影響，而集團將於必要時採取適當措施，並於適當時候另行發表公告。

集團亦已按有關中國政府的規定及採取全面及嚴格的預防及控制措施以防禦新冠肺炎病毒，並已成立「應急小組」，以確保僱員能夠在安全健康的環境中工作。同時，已向包括疫情重點區域醫院在內的全國百餘家醫院定向捐贈淨水機及空氣淨化器。

董事會認為，從較長遠看，新冠肺炎疫情的爆發在未來可能令消費者加倍注重健康，並更加重視具備消殺功能的淨水及空氣淨化設備對防疫及保持日常健康生活的積極作用，從而對集團業務的長遠發展產生潛在積極影響。

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