【專家點評】古勝：港交所績後該如何部署？
2020年02月27日 07:30
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港府昨日(26日)宣布，向年滿18歲嘅市民「豪」派1萬蚊，幾時先會到手？據聞目標係今年內，至於呢啲遠水可否救近火？呢個問題從來都唔係政府嘅考慮範圍，香港人都係自求多福啦！
雖然話財政預算案有啲不盡如人意，不過港股尋日由一開市冧逾400點，最後收窄至跌196點報26,696點，都唔知係市場收貨，定係本身就冇期望，只要唔太差就Ok。而老古尋日提過，恒指目前正徘徊喺去年8月以來嘅支持位，若然短線繼續受壓向下，就有好大可能開展尋底之旅，首站先試月初低位26,100點水平。再提一提心郁郁博反彈嘅朋友，留心睇住呢個支持位。
香港交易所(00388)昨日公布去年純利創新高，按年增長0.84%報93.91億港元；而今個月以來，港股大多數交易日成交金額都見1,000億港元或以上，港交所應可受惠。惟考慮到目前環球經濟向下，股市受壓，股市交投能否維持，新股市場發展如何，不無變數。再者，觀該股股價走勢，2月以來營造圓頂向下，短線或下試100日線254元支持，暫時宜先忍手，觀望250元水平承接，再謀定而後動。
東網財經專欄作者 古勝
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