新冠肺炎：百威亞太料今年中國首兩個月收入減少2.85億美元
2020年02月27日 07:37
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百威亞太(01876)於去年業績中提及，新冠肺炎疫情爆發持續衝擊公司業務，夜生活渠道幾乎停止活動，而餐廳的活動亦非常有限。其次，來自零售渠道(例如現代貿易及傳統貿易)的需求大幅減少，但電子商務渠道則屬例外，其需求大幅加速增長。
公司估計與2019年同期相比，於2020年首兩個月中國的收入將自然減少約2.85億美元，正常化除息稅折舊攤銷前盈利將自然減少約1.7億美元，主要因疫情影響所致。
然而，由於須視乎病毒的控制及客戶恢復正常運作的速度而定，故公司難以估算事件在未來數月的全面影響。
供應方面，目前已重開超過一半的釀酒廠，並已就所有其他釀酒廠(武漢釀酒廠除外)取得許可證。
南韓方面，尤其考慮到該國近期爆發新冠肺炎疫情，公司對整體經濟及行業復甦前景保持審慎態度，料2020年上半年的收入亦難以與去年同期相比。
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