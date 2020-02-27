新冠肺炎：百威亞太料今年中國首兩個月收入減少2.85億美元

公司估計與2019年同期相比，於2020年首兩個月中國的收入將自然減少約2.85億美元，正常化除息稅折舊攤銷前盈利將自然減少約1.7億美元，主要因疫情影響所致。

然而，由於須視乎病毒的控制及客戶恢復正常運作的速度而定，故公司難以估算事件在未來數月的全面影響。

供應方面，目前已重開超過一半的釀酒廠，並已就所有其他釀酒廠(武漢釀酒廠除外)取得許可證。

南韓方面，尤其考慮到該國近期爆發新冠肺炎疫情，公司對整體經濟及行業復甦前景保持審慎態度，料2020年上半年的收入亦難以與去年同期相比。

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