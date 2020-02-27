【股民熱話】政府低估樓市風險　後患無窮？

港府公布財政預算案，一如預期向香港人派錢，但市民幾時先到手就唔知。其實，派錢只係暫時回應民怨，對實際穩經濟效用不大。香港人更關注的，是港府如何穩樓市，確保經濟唔會崩潰。畢竟樓市升咗咁多年，風險甚高，對經濟的潛在打擊亦最大。好可惜，市場期望的樓市「撤辣」，並未有出現於預算案之中。

其實，港府不肯針對樓市做嘢，主要係認為樓價太高，樓市維持求遠大於供，樓價調整吓仲好，可以讓更多市民上車，而且依家樓價唔係跌咗好多，唔使咁快諗撤辣云云。但筆者認為，港府係再一次低估咗風險，若不及時省悟並作出應對部署，分分鐘又會重蹈覆轍，好似去年處理反修例咁低估了民意取向，結果換來滑鐵盧式的敗局，今次真的一錯再錯的話，將推香港到萬劫不復的境地。

點解咁講？回歸咁多年，香港以地產業獨大的格局未有明顯變化，一個地產行業，養活多少市民？這十年樓價飆升，但仍有唔少市民置業上車，勞勞碌碌每月收入都係為供樓養家，自住層樓就係家庭主要資產，生活所依。雖則說，目前的樓價偏高，但係目前貿易、旅遊、零售行業所遇到的並非一般周期調整，而係受貿易、社會動盪及疫情連環重擊而進入「極地寒冬」，一張枱四隻腳廢緊兩隻，剩餘的金融極受外圍動盪衝擊，地產就係唯一尚在政策可控範圍內的產業，這個時候放任樓價下跌，試問港府憑甚麼可以完全排除樓價失控急跌的可能性？如果沒有把握，何不在客觀環境冇可能導致樓價急升的前提下，分階段「撤辣」，以為經濟補底？

其次係，老實講，經濟差，無論企業同市民，都急需尋求流動資金來應付生意和生活的困境。若適度撤辣，有助釋放樓市資產價值，變相為市場提供可觀的「水源」應急，自然就可以協助企業和市民解決疫情肆虐下的困苦。偏偏如港府選擇咩都唔做，企業和市民的物業資產融資能力受限制，真係要套現應急，就惟有劈價求售，變相加重樓價急跌的力度。他日樓市跌勢失控，猶如向疲弱的經濟多補一刀，是誰之過，畫公仔唔使畫出腸！

利益申報，帥哥都係業主，但係自住物業，間屋價格升跌對個人消費能力影響不大，反正都係繼續自住。只係覺得，喺理財的角度，物業係一項可透過抵押融資的資產，喺經濟危危乎之下，穩樓市不但可以為經濟補底，更可換取資源和時間刺激經濟。再講，香港奉行自由市場，政府喺樓價失卻再癲升威脅之下，理應有序讓「辣招」等干預市場的措施退場，並透過穩樓市保持投資信心，確保經濟短期受衝擊下不會阻礙中長期公私建屋的速度，真正長遠解決住屋問題。

結論係，港府唔撤辣，對地產股而言，誠然唔係好事，皆因行業的風險正不斷累積，政策風險亦未獲正視。無論係收租股抑或地產發展股，投資者宜適量減少持倉，以控制風險。

東網財經專欄作者 帥哥

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