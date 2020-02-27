【市前重點睇】道指連跌5日　油價再挫逾2%

●美匯指數企98.99，港匯見7.793，離岸人民幣(CNH)高企7.0237，美元兌日圓報110.38，歐元處1.0885，英鎊跌至1.2905。金價升至1,644美元。油價跌逾2%，布油下試53美元，紐油跌穿49美元。道指期貨跌約百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指跌近200點。

●外媒報道，沙特阿美正就二次上市事宜與華爾街的多家銀行機構洽談，將傾向於選擇在亞洲眾多交易所之一上市，其海外IPO可能並不會在2020年實現。

●美國10年期國債孳息率跌1.5點子，報1.3221厘。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報26,667點，跌28點。

●即月恒生指數夜期收報26,595點，升15點，低水101點，成交31,762張。

●紐約期油收報每桶48.73美元，跌1.17美元或2.34%，創自2019年1月7日以來收市新低；布蘭特期油收報每桶53.43美元，跌1.52美元或2.77%，創自2月10日以來收市新低。

●國際金價連續兩日下跌，紐約期金收報每安士1,643.1美元，跌6.9美元或0.4%。

●歐盟委員會警告，意大利已在懸崖邊緣，該國對巨額債務進行再融資的能力存在「高」風險。穆迪認為新冠肺炎疫情加劇意大利經濟的下行風險，但不太可能影響該國的信用狀況。

●傳德國計劃暫停實施債務限制，為各地增加支出提供更多空間。

●百威亞太去年少賺6.26%，至8.98億美元，每股盈利7.5美仙，派末期股息2.63美仙。另料受疫情影響，今年首兩個月中國收入將按年自然減少約2.85億美元；公司難以估算事件在未來數月的全面影響。

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