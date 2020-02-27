新冠肺炎：微軟削季度銷售預測　股價市後跌近2%

新冠肺炎疫情持續擴散，中國工廠停工令企業供應鏈中斷，繼蘋果公司(Apple Inc.)及惠普(HP)指季度業績受影響後，美國軟件公司微軟亦下調本季度的銷售預測，理由是新冠肺炎疫情的爆發，對中國個人電腦供應商和製造商造成影響。

公司指出，由於供應鏈恢復正常的速度低於預期，預期其Windows個人電腦軟件和Surface設備業務不會達到第三財季的營收指引。上月，微軟曾預期該部門的銷售額將介乎107.5億至111.5億美元。

微軟周三(26日)升1.25%，至170.17美元，惟消息公布後，市後交易時段轉跌1.98%，至166.8美元。

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