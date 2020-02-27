【專家點評】彭偉新：騰訊呢個位可以買...

港股在新冠肺炎的疫情擴散至全球下，雖然仍然受到美股急跌所拖累，不過整體跌幅仍然有限。特別是美股在周一及周二連續兩日急挫，令到港股低開，只不過港股因為在早前已先行由28,055點回調，加上內地的疫情開始受控，而且更見到內地的工業開始復工。因此，經濟出現嚴重下滑的風險減少下，相信會有助恒指在短期內回穩。

雖然預期美股在短期仍然有下跌風險，對港股亦會有拖累的作用，不過，由於道指已跌至250日線水平附近，即使預期道指或會需要由高位回調整個自去年8月開始形成的上升浪總升幅的61.8%，道指暫時的回調目標只會在26,547點水平，以周二收市水平27,081點只相差533點，所以，即使美股再跌至該水平，對港股帶來的影響仍然不會太大。暫時預期恒指仍然要逐步反彈並等收復20天線才能消除短期再下跌的風險。

由於集團現有的大部分業務未有受到疫情所影響，反而在內地手機用戶每日花更多時間在手機瀏覽下，令到集團成為在今次疫情中的贏家。股價自2018年見歷史高位470.4元回吐至2018年10月低位見251.4元後，股價由低位反彈，並已再次成功收復整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標位390元，因此，股價有機會逐步作出反彈下，可以升返歷史高位水平。建議投資者可在400元水買入，上望470元，至於股價一旦跌穿390元水平，宜先行作出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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