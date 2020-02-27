特朗普指美國面臨疫情風險很小　美股期貨跌1%

新冠肺炎疫情肆虐，美國總統特朗普指出，疫情在美國有可能明顯惡化，但擴散並非不可避免，在必要情況下，有進行更大規模隔離的計劃。惟他未有進一步透露具體預防疫情的措施。

美股期貨應聲跌幅擴大，道指期貨曾挫283點或1.05%，低見26,631點；標指期貨一度跌32點或1.04%，至3,078點；納指期貨亦曾跌101點或1.14%，低見8,749點。

美國疾病控制與預防中心(CDC)警告，疫情可能在美國擴散。美股已連日下跌。民主黨和共和黨呼籲拿出較特朗普所要求更多的資金，以應對美國可能出現的疫情。

不過，特朗普指美國所面臨的新冠肺炎疫情風險很小，更揚言「無論發生甚麼事，我們都已做好充分的準備。」

他又指出，疫情可能影響美國GDP，但程度無法確定。

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