【專家點評】陳蓓敏：潤地擬分拆物管業務　可候低吸納

周內，華爾街以新型冠狀病毒作藉口狂風掃落葉，兩日計三大指數平均跌逾6%。歐洲三大股市指數跌約5至6%不等。歐洲除了疫情因素，早前也受暴風吹襲拖累經濟。歐美金融吹一陣狂風，即把眾多頂級富豪的身家，紙上損失約3,000億美元。

下周二，將是美國「超級星期二」，15個州及海外舉行初選，多場總統候選人辯論。美股在技術和情節上，會見反彈，為特朗普鋪上紅地氈助取選票。特朗普在疫情狂擴散下，仍不怕危險，到印度取經，喜獲總值30億美元軍售武器協議，也對道指急跌約2,000點毫不在乎，並且指出若他獲得連任，美股會大升，否則只會崩潰。

外圍雖然風雨飄搖，港股卻表現違常，最低只曾見26,479點。偏偏遇着剛剛，今天期指結算。本月恒指上上落落，營造了約2,600點波幅。圖表上，失守多條移動平均線，當然令投資者審慎。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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