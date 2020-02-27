港股26500點徘徊　騰訊跌1%　手機設備股續挫

期指結算日，港股早段持續偏軟，恒生指數曾挫260點，低見26,435點；暫維持約200點跌幅。國企指數跌30點，主板成交360億港元。

重磅藍籌普遍向下，騰訊跌1%；中國平安跌1.3%；中國移動跌0.2%；友邦保險跌0.7%；建設銀行靠穩；滙豐控股除息，股價逆市升0.6%。

手機設備股連日捱沽，瑞聲科技跌3%，是表現最差藍籌；舜宇光學跌1.6%；丘鈦科技及高偉電子跌2.1%；比亞迪電子跌0.8%。

醫藥股個別發展，中國生物製藥升2.3%，是表現最佳藍籌；石藥集團跌1.1%。歌禮製藥曾飆12%，公司指3名新冠肺炎患者接受其產品治療後出院。東陽光藥獲大摩唱好，股價曾漲7%。

【09:20】三大科網股牛皮 滙豐彈逾1%

美股道指先升後跌，港股開市偏軟。恒生指數低開167點或0.63%，報26,529點。國企指數跌54點或0.52%，報10,447點。

「ATM」三大科網股牛皮，騰訊跌0.1%報399港元，阿里巴巴無起跌；美團點評跌0.3%。

滙豐控股除息，股價升1.5%報54.8元，是表現最佳藍籌。其他重磅股個別發展，中國平安及建設銀行跌約1%拖低大市；友邦保險跌0.6%；工商銀行、香港交易所及中國移動無起跌。

油價續尋底，中國海洋石油跌1.7%，是表現最差藍籌；中國石油跌0.6%。

－－－－－－