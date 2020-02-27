A股快報：滬深兩市靠穩　融資餘額十連升

滬深三大股指齊高開，滬綜指高開4點或0.15%，報2,992點；深成指高開58點或0.51%，至11,555點；創業板指高開19點或0.9%，報2,200點。

「紅籌第一股」華潤微首日掛牌，股價飆290.63%。公司是中國領先的擁有晶片設計、晶圓製造、封裝測試等全產業鏈一體化經營能力的半導體企業。

人民銀行連續第8日暫停逆回購操作，當日實現零投放零回籠。另據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為7.0215，較上日下調86點子，中止兩連升。

兩市融資餘額錄得十連升，截至周三(26日)合計約為11,109.37億元，按日增加31.65億元。當中，上交所融資餘額5,911.19億元，按日增10.03億元；深交所融資餘額5,198.18億元，按日增21.62億元。

近日，北京、河南、雲南、江蘇等地發布2020年重大項目投資計劃清單，總投資額合計逾11萬億元，其中基建投資仍是重要部分。日前，政治局會議再次提出要積極擴大內需，穩定外需，加快推動建設一批重大項目。分析認為，政策已明確在一方面抓緊防控疫情的情況下，一方面抓緊經濟建設基建將成為主要的逆周期調節手段，全面復工後，有望看到基建投資明顯增長。

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