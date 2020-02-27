【專家點評】楊俊文：港股短期跌幅大　可博反彈

美股兩天下跌1,900點是近年少見的，全年升幅在2天之內消失，道指轉跌5％，標普500轉跌3％，納指則微跌不足1％。其實在美股爆跌之前，先是日本、南韓、意大利等地肺炎感染數字上升，再次令投資者擔心這次肺炎打擊全球經濟，因為中國作為生產大國停工已令多國供應鏈出事，特別是如果最終肺炎在美國大爆發，更會引發全球衰退，所以引爆了急升多年的美股。

最近全球金股匯同時大地震，金價升穿1,600美金後，幾天內曾經升至1,680美元以上，反而在美股周二大插後不升反跌，預視風險最大的時間或許已過。油價則在數天內由54美元跌穿50水平。日本Yen本來在本土肺炎大爆發後一直走弱，Yen之前一直和黃金走勢有很大的Beta值，但前幾天則相反，黃金狂升，Yen跌穿110後直上112水平，在美股急跌後，又重回避險貨幣角色，幾天之內兩個相反走勢，是筆者入行多年都從未見過，現在預期美元會於4月減息，日圓又再次走強在110邊緣。

日圓走強對全球資產包括日本都無好處可言，投資者因為怕日圓升值，減少借日圓，抽緊市場流動性。日本自1990年經濟爆煲後一直迷失，大企業被中國、南韓和其他地方邊緣化，至近年在失去自主技術後轉投旅遊業，這是多數低增值落後國家的出路，但日圓升值又會打擊旅遊業，唯一解救方法是日本央行緊跟美歐中國放水，壓低日圓否則今年必定衰退收場。

中港股市，個人估計中央一直有維穩手影，是全球表現相對好的股市。全球而言，短期跌幅已大，可以考慮吸納指數ETF博反彈。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)

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