新冠肺炎：高盛指黃金為「最後避風港」 上望1800美元

高盛指出，新冠肺炎疫情蔓延，加上實際利率低企及美國總統大選的關注度愈來愈高，繼續刺激避險需求，故將黃金價格12個月的預測上調200美元，至每安士1,800美元。

假設疫情效應如擴散至第2季，該行料金價在3個月內可突破每安士1,800美元。

全球出現愈來愈多的新冠肺炎感染個案，令經濟活動受到威脅，刺激金價目前處於7年高位附近，高盛分析師Mikhail Sprogis認為，由於黃金是終極避險資產，因此表現超越日圓和瑞士法郎等傳統避險貨幣，成為「最後的避風港」。

目前，高盛預測金價3個月內攀升至每安士1,700美元，6個月內漲至1,750美元。該行此前預測黃金3及6個月的價格都是1,600美元。此外，該行亦提高對白銀價格預測。

現貨金最新報每安士1,650.5美元，升9.6美元或0.58%。

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