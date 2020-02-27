打工仔雙輸：駿隆指今年首兩月MPF人均蝕4124元

新冠肺炎疫情嚴重影響香港經濟，不少打工仔都被迫停工，手停口停。禍不單行，就連份強積金(MPF)都縮水。駿隆公布2020年2月強積金回報表現，截至2月24日，強積金平均回報率0.79%，人均回報1,717港元；首兩個月回報跌1.86%，人均蝕4,124元。

駿隆強積金主要成分指數中，2月份強積金股票基金指數表現最好，回報率1.59%，混合資產基金指數及固定收益基金指數回報率分別為0.26%及0.23%。上述三個指數今年以來回報分別為跌3.44%、跌1.73%及升0.51%。

信安資金管理(亞洲)高級投資策略師陳曉蓉認為疫情屬過度性，環球經濟及股市很快會好轉，尤其看好A股及美股。她估計，A股年內會先低後高。中國首季國內生產總值(GDP)增長放緩，但隨着疫情逐步受控，內地打工仔復工，經濟將快速回復動力，加上人行繼續大力度放水，例如定向減息及下調存款準備金率等，將刺激A股向上。

美股基金方面，其組別首兩個月僅升0.31%，而因美國疾控中心警告肺炎或在美國社區爆發，一度觸發道指暴跌。但她認為，聯儲局於年內會維持寬鬆貨幣政策，所以美股仍有上升動力。

不過，她看淡本地薑股，指香港經濟基本面較中國差，香港零售及旅遊行業慘淡，料本地股年內盈利能力會持續減弱。而參考過往經濟情況，本地財政政策對GDP幫助有限，預計今年經濟會再現負增長。面對股市短期下行風險，她建議打工仔在強積金配置部分債券基金以對沖風險。

微臣資產管理財富管理總監梁彥穎則表示，對比現時估值太高的美股，大中華股市估值較低，近期跌勢見喘定，是開始分段買入的時機，原因是疫症總有終結的一天，以及有機會出現治療新冠肺炎的藥物或方法。

他指，大中華股票包括香港、台灣和內地企業，較純買港股的風險分散，特別是他較看好台股，指台灣在處理疫情上較優勝，當經濟回穩，將利好企業盈利和股市表現。而一旦疫情在全球進一步擴散，內地透過政策刺激經濟的效力更大，亦有助支撐中資股的表現。

因此，他建議已持有「大中華股票強積金基金」的計劃成員可以按兵不動。如果之前早着先機沽出了股票轉去保守資產的成員，可考慮現時開始分段買回大中華股票。至於持有大中華股票和美股各半的成員，他建議可減持美股，並轉去大中華股票。就相對穩健的投資者而言，現時高評級債券的息率偏低，持有以銀行存款為主的保守基金較好。

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