新冠肺炎：穆迪料內地企業發債規模將突破9.7萬億人幣

國際評級機構穆迪的研究報告指出，內地民營企業將繼續於在岸債市融資面對困難，儘管人民銀行在新春後採取寬鬆措施，確保金融系統有足夠的流動性。

穆迪分析員Miranda Zhai指出，人行強調去槓桿化和降低風險的政策可能得到放鬆，因為新冠肺炎令中國經濟新增壓力。基於此假設，穆迪預計今年在岸企業發債規模會持續上升，並會超過2019年的9.7萬億元人民幣。

該行指出，內地投資者會繼續屬意投資國企債多於民企債，並預計今年國企的發債增長主要來自地方政府融資工具，事緣內地好大機會以增加基礎建設開支來應對新冠肺炎疫情對經濟增長的負面影響，地方政府須要資金，融資工具將相應增加。

報告預期，今年內地的在岸債券違約率將會繼續上升，但不太可能引發系統性風險，因為相對於在岸企業債市的規模，違約債券和違約者的數量佔比相對細。而且，若違約大幅增加或潛在的違約將導致重大違約風險，內地當局將會作出干預，以防引發系統性風險。

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