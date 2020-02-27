【專家點評】鄧澤堂：港股開始出現支持 全因為…
2020年02月27日 10:30
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港交所(00388)公布2019年業績，股東應佔溢利為93.91億元，上升0.8%，創歷史新高，每股派息2.99元。期內港交所收入及其他收益為163.11億元，上升2.8%。去年集團的多項主要收入下跌，但整體收入及其他收益仍然輕微上升，主要是公司資金及保證金的利息收益淨額上升以及來自集體投資計劃的公平值收益之投資收益淨額增加，加上滬深港通的收入創新高所致。症體上業績持平，現水平可留意。
大市方面，新冠肺炎疫情繼續擴散至西班牙、羅馬尼亞及瑞士等地，美股投資者普遍持盈保泰，紛紛沽貨獲利，為疫情「做好準備」。隔晚美股三大指數未能止瀉，道指曾失守 27,000點。
外圍投資氣氛轉差，難免影響港股市場投資情緒。但近日內地疫情似乎有所緩和，似乎內地對疫情恐慌情緒相對受控，短期內地A股市場抗「逆」能力亦相對較高，相信以中港企業為主的恒指短期內或未必跟足外圍跌勢，預料恒指或會在現水平開始出現支持。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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