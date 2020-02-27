【專家點評】鄧澤堂：港股開始出現支持　全因為…

大市方面，新冠肺炎疫情繼續擴散至西班牙、羅馬尼亞及瑞士等地，美股投資者普遍持盈保泰，紛紛沽貨獲利，為疫情「做好準備」。隔晚美股三大指數未能止瀉，道指曾失守 27,000點。

外圍投資氣氛轉差，難免影響港股市場投資情緒。但近日內地疫情似乎有所緩和，似乎內地對疫情恐慌情緒相對受控，短期內地A股市場抗「逆」能力亦相對較高，相信以中港企業為主的恒指短期內或未必跟足外圍跌勢，預料恒指或會在現水平開始出現支持。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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