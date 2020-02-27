港股格局：許繹彬指26400點有強力支持

港股周四跌逾200點。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，過去兩天的港股表現可謂「充滿戲劇性」，正當一眾好友滿以為過去兩天會勢被淡友宰殺，淡友則滿以為可終勝一仗；但近年的股票市場，往往卻出人意表，淡友最終亦要「再坐一會」。而港股暫以26,400作重要支持區，上望則暫以27,300為阻力。

他指，新冠肺炎疫情繼續在全球蔓延，巴西、希臘等地出現首次確診病例，南韓及意大利感染數字快如光纖，日本亦被牽連，甚至更傳出有可能會取消東京奧運，疫情觸發投資者恐慌情緒，俗稱恐慌指數的VIX指數飆升，全球股市亦因而受到拖累，包括美國、南韓、日本、西班牙等地的股市表現更是慘不忍睹。在一連串令人憂慮的氣氛影響下，一向強勢的美股指數就因以「疫情失控」為由，終於作出「調整。

但反觀當今美國強大的競爭對手—中國，則稱因在本周「疫情受控」及傳中國政府會推出新一輪救市方案，令Ａ股跌幅輕微；許繹彬指，觀察到過去數周香港雖受疫情肆虐，但在北水猛烈灌溉以致有千億成交的護航下，兩日合共只輕力調整25點，26,500暫見有強大的支持。淡友在美股暴跌下，仍嚐不到甜頭，可見現階段做淡友是有相當的難度。

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