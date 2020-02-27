港股格局：郭家耀料短線維持區間上落

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市近期相當反覆，外圍仍然關注環球疫情爆發的情況，美股連日下跌，對港股造成壓力。雖然港股近日展現抗跌力，指數在26,000點樓上有一定支持，但始終外圍形勢仍然嚴峻，後市走勢仍須戒備，短期上番27,000點樓上的機會不大。

他認為，市況仍會受疫情波動影響，以及應留意環球各國會否有對應策略，例如對疫情的防控及對經濟的刺激等，如果央行大手減息或「放水」，相信減輕市場壓力，預期指數仍然維持在26,000至26,800點區間上落。

國際油價近期反覆回落，郭指，一方面市場擔心疫情對環球經濟的打擊，將影響石油需求，加上油組對減產的行動有些舉棋不定，降低投資者對減產期望，油價已跌穿50美元的心理關口，短期難望有反彈空間。對於油企而言，尤其上遊開採公司影響較大，雖然板塊持續低迷，但建議不宜沾手為妙。

雖然近期市場對香港前景展望偏悲觀，港鐵股價跟隨大市回落，但當疫情過去，其票務收入仍然穩定；至於地產業務，在低息環境及供應短缺下，分成方面應不會有太大影響，且港鐵息率仍有一定吸引力，值得長線吸納。

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