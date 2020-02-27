【外匯點評】溫灼培：疫情損經濟　不利商品貨幣

新型冠狀病毒在全球擴散，不利全球經濟發展。在這情況下對跟經濟走的商品貨幣最為不利。而在澳紐加三商品貨幣中，又以澳紐近期的下跌最為顯著。這也是可以理解，因澳紐主要跟亞洲經濟走，而亞洲的疫情最為嚴峻。

相反，加元則跟美國走，而美國的疫情現階段相對輕。不過，隨着全球飛機航班不斷被削減，油價已明顯失支持。在紐約期油也已跌破50美元的心理關位，料下一波領跌將來自加元。圖表上，自去年8月，加元大致上只一直於1.30至1.33兌1美元的範圍內上落。但假如疫情擴散，油價繼續摸底，加元跌破1.33兌1美元支持的可能性非輕。

受惠於市場對聯儲局今年有兩次減息預期，略為紓緩了近期澳紐加三商品貨幣的下跌壓力。但筆者認為，若疫情持續對環球經濟帶來拖累，當澳紐加各自的主要商品出口同受影響，有機會與美息差距收窄，相信仍不足以助商品貨幣回升。除非新型冠狀病毒疫情在全球受控，建議暫不要輕率對澳紐加作吸納。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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