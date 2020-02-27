港元拆息︰1個月期跌至1.67厘
2020年02月27日 11:25
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至1.15厘；1星期報1.47厘；與樓按相關的1個月期跌至1.67厘，連跌兩日；3個月企1.92厘。
27/2/2020
隔夜 1.15941厘
1星期 1.47548厘
2星期 1.52566厘
1個月 1.67839厘
2個月 1.84024厘
3個月 1.92982厘
6個月 2.21036厘
12個月 2.30036厘
26/2/2020
隔夜 1.20351厘
1星期 1.46268厘
2星期 1.55804厘
1個月 1.68375厘
2個月 1.84167厘
3個月 1.93107厘
6個月 2.20964厘
12個月 2.29920厘
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