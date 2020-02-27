【獨家】金管局與銀行開會討論　快睇政府派1萬時間表！

政府再次全民派錢，年滿18歲香港永久性居民獲派一萬元。消息透露，香港金融管理局今日(27日)與銀行開會，討論處理政府派錢事宜。

根據當局文件顯示的時間表，銀行需要最遲在3月2日向局方表明參與提供「派錢服務」的意向，以及確認在業務及技術上有足夠支持，並評估市民透過網上銀行及實體分行進行登記的比例，提交予金管局，至於財經事務及庫務局亦將會與銀行進一步討論業務安排。

參與銀行於4月7日確認符合要求後，4月中便會與政府當局簽署相關協議，在6月中開始進行讓市民登記的測試。

雖然市民透過網上銀行及實體分行登記的具體日期，仍有待決定，然而，當登記完成後，銀行將於兩個星期後向市民支付政府派錢的款項。

市民登記派錢的方法，可經由銀行實體分行或郵局遞交表格，亦可透過網上銀行登記，提供的個人資料包括姓名、身份證號碼、電話號碼及銀行帳戶。

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