【高盛推介】博騰訊反彈可吼認購證
2020年02月27日 11:44
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(26日)下試400港元關口，收市跌約0.5%。周四(27日)早段低開約0.2%後跌幅擴大，跌約1%，落後大市。蘋果公司(Apple Inc.)旗下內地iOS App Store公布，其平台將於今年6月30日將沒有取得牌照許可所有手遊下架。有券商指持牌網企將因此提升市場份額。
近期騰訊輪證為最多資金流入的相關股份之一，當中資金集中留意好倉。過去5個交易日共錄得超過9,000萬元資金流入。而同期牛證亦共錄得超過2,900萬元資金流入。
觀察市場上的認購證，可見目前部分價外證已累積高街貨。因此如計劃部署，宜留意較貼價的低街貨產品。
投資者可留意價外幅度約3%，年期約4個月的貼價騰訊購證(16951)，行使價408.88元，2020年6月29日到期，實際槓桿9.4倍。
高槓桿的選擇則可留意價外幅度約7%，年期約4個月的騰訊購證(21489)，行使價424.08元，2020年6月26日到期，實際槓桿10.0倍，行使價400至430元間、中年期產品中，槓桿最高。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意騰訊牛證(59892)，收回價378.18元，行使價375.68元，換股比率100，槓桿比率16.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
相反，投資者如計劃部署熊證，可留意屬市場上槓桿最突出之一的騰訊熊證(52676)，收回價411.41元，行使價413.91元，換股比率100，槓桿比率20.8倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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