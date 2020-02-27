【高盛推介】博騰訊反彈可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(26日)下試400港元關口，收市跌約0.5%。周四(27日)早段低開約0.2%後跌幅擴大，跌約1%，落後大市。蘋果公司(Apple Inc.)旗下內地iOS App Store公布，其平台將於今年6月30日將沒有取得牌照許可所有手遊下架。有券商指持牌網企將因此提升市場份額。

近期騰訊輪證為最多資金流入的相關股份之一，當中資金集中留意好倉。過去5個交易日共錄得超過9,000萬元資金流入。而同期牛證亦共錄得超過2,900萬元資金流入。

觀察市場上的認購證，可見目前部分價外證已累積高街貨。因此如計劃部署，宜留意較貼價的低街貨產品。

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