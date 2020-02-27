【瑞通推介】資金料阿里200元有支持　購沽證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普指新冠肺炎對美國造成的風險非常低。道指隔晚曾升逾400點，惟其後由升轉跌，收報26,957點，跌123點或0.4%，連續5日下跌。

恒指周三(26日)一度跌穿26,500點，其後跌幅收窄，收報26,696點，跌196點或0.7%。周四(27日)早段繼續整固，最多跌約200點，再度跌穿26,500點，其後跌幅稍收窄。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾9,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,200萬元，反映投資者續博恒指出現技術性反彈。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,531至27,599點。

阿里巴巴近期反覆向下，周三曾挫逾2%至201元，重回月初水平，收市跌幅收窄至1.7%，報203元，50天線則升破20天線。阿里連日獲大量散戶買盤支撐，但同時沽空比率多日來維持在三成以上的較高水平。該股周四早段於202至203元水平窄幅上落。周三有超過4,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近180萬元淨流出。

新冠肺炎疫情在全球進一步擴散，投資者憂慮全球供應鏈斷裂風險。舜宇光學反彈一日後，周三再度受壓，收跌3.6%於128.4元，是表現最差藍籌，連失10天和20天線，不過暫未跌破周一(24日)盤中低位125.3元。股份周四早段續偏軟，跌逾1%，曾低見126元。周三有逾770萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有117萬元淨流出。

有沽空機構指已完成對聯想集團的狙擊報告，認為有造假之嫌，又指聯想第三財季數據內有非常讓人擔憂的信號。聯想周三在大成交下急挫5.7%收市，收報5.1元，連跌4日累挫12%。周四早段跌勢持續，跌逾1%，考驗5元關口支持。周三分別有195萬和26萬元淨流入其好倉和淡倉。

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