外幣兌美元急升　歐元彈上兩周高位

周四外幣兌美元反彈，瑞士法郎、澳元及歐元兌美元分別急升0.27%、0.26%及0.21%。英鎊及日圓亦微升及0.15%及0.22%。

今年以來，美元持續強勢，美匯指數今年內升2.7%、本月內升1.6%。指數周四企穩，微跌0.03%報98.96。年內外幣相對疲弱，英鎊、加元及歐元兌美元跌2.5%、2.6%及2.7%，澳紐元更急跌逾6%。惟周四外幣明顯反彈，歐元曾升至1.0915，為2月11日以來的高位。澳元則高見65.61美仙。日圓兌美元微升0.22%，高見110.69，每百日圓兌7.07港元。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享解釋，瑞郎及日圓升勢與美匯指數太高有關。他認為，美匯不能升穿100水平，對上一次美匯升穿100水平要數至2017年美國總統特朗普當選，料美匯再升回100水平，要等到特朗普連任。觀乎美國赤字太大，美匯指數炒上純粹靠資金追入避險，惟目前美國國債孳息率太低，投資者轉投日圓、瑞郎及黃金避險，導致美匯指數受壓。

在避險產品中，他較為看好黃金，預計年內金價會升上每安士1,800美元。他解釋，黃金並非國家貨幣，毋須與央行的幣策抗衡。再者，大部分央行短線都不再加息，令投資黃金的機會成本降低。另處於世界紛亂之時，揸黃金比紙幣好，因後者為別人負債，欠保障。

歐元方面。他指，最近歐央行行長拉加德忙於穿梭歐盟各國，游說富有國家採用財政政策刺激經濟，並容許較為貧困國家例如意大利增加財赤，意味央行或不再以減息及買債刺激經濟，令歐元炒上。但受制於新型冠狀病毒肺炎疫情在意大利愈擴愈大，歐元反彈力度有限，料歐元兌美元會在1.08至1.11區間上落。

至於紐約期油跌穿每桶50美元後，周四跌至48美元。他預計，未來幾個月油價依然偏低，徘徊42至45美元區間。他解釋，油價一旦跌穿45美元，平均成本價大概45美元的頁岩油供應將會大大縮減，屆時油價會有支持，故下試40美元有難度。

他不建議投資者追入油股，指中國成品油價格與國際油價持續有偏差，前者升得唔足，跌得足，以維持國家通脹溫和，所以油股不抵買。

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