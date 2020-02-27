銀河娛樂去年少賺3%　博彩收益淨額跌7%

期內，淨收益為519億元，按年下跌6%；經調整EBITDA跌2%至165億元。博彩經營業務收益總額按年跌12.3%，至約572.05億元；佣金及獎勵虧損約136.23億元；博彩經營業務收益淨額約435.81億元，按年跌7.3%。

如按管理層基準計算博彩收益總額，則按年下跌12%至594億元。其中，中場收益總額升6%至293億元，貴賓廳收益總額跌26%至276億元，角子機收益總額按年增加2%至25億元。

集團展望，2020年仍然面對地緣政治及經濟的挑戰，可能影響消費者信心。目前，仍未知新冠肺炎疫情會持續多久，故此難以衡量事件對整體財務的影響。但要注意的是，若疫情持續時間延長，對2020年的財務業績及澳門的發展項目將有可能構成重大影響。

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