渣打全年基本稅前盈利增長8.16%　遜預期

渣打於業績報告指，2019年第4季度的基本勢頭延續至今年初的首幾個星期，但利率降低、全球經濟增長放緩、香港經濟疲弱，以及近期新型冠狀病毒爆發所帶來的影響，很可能令集團2020年的收入增長低於5至7%的中期目標範圍。

雖然渣打認為這些不利因素應該只是暫時性的情況，但相信需要較原先估計更長時間，將有形股東權益回報提升至10%。

渣打自2015年起逐年提升有形股東權益回報，在2020年亦將透過維持正收入與成本增長差，和謹慎地將剩餘資本回報股東的方式，專注於再次實現增長。

董事會已授權該集團，在短期內開始購買及註銷總值最多為5億美元的股份，並將檢討在完成出售Permata之後，作出更多資本回報的可能性。

渣打集團主席韋浩(José Viñals)表示，該集團正在進行轉型工作，儘管2019年全球宏觀經濟及地緣政治環境充滿挑戰，仍然取得良好進展，連續4年改善有形股東權益回報的主要業績指標。

集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)則指，集團2019年的有形股東權益回報仍增加130個點子至6.4%，形容進展相當不錯，不過，利率持續下跌為淨利息收入帶來壓力。

他續指，會繼續以有形股東權益回報，超越10%為目標，直指此比率應是經營業務的最低門檻，形容為「最起碼能做到的水平」。

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