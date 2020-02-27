時計寶半年純利跌17%　下財年業績面臨挑戰

去年12月內地爆發新型冠狀肺炎，由於地方政府要求在疫情期間關閉集團銷售點所在的購物中心及百貨公司，集團暫停了中國多家商舖的營運。集團初步預期中國的大多數零售商店(位於湖北省的零售店除外)將於2月底之前逐步恢復正常營運。

鑑於目前的情況，集團將審慎檢討其天王手錶銷售點在中國所有地區的業務表現，在瞄準年輕一代客戶的購物中心而非在二、三及四線城市的傳統百貨公司審慎投資新店舖。集團將繼續密切監控且定期評估目前所有銷售點的表現，並優化銷售點網絡以實現最佳市場覆蓋範圍及增強盈利能力。

此外，預計集團的電子商務業務將實現溫和增長，甚至放緩，但集團將持續分配額外資源及更着力發展電子商務，以維持手錶線上市場佔有率。尤其是在疫情期間，在各零售商店及其他線下銷售渠道暫時關閉的情況下，集團將採取積極措施通過電子商務平台進行銷售，增強對線上營銷的支持力度。

鑑於集團零售環境和經濟狀況近期面臨的挑戰，董事認為，集團於本財政年度及下個財政年度的業績和財務狀況將不可避免地受到一定程度的影響。為在此艱難時刻繼續經營，保持流動性及營運資金充足將至關重要。

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