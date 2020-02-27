【高盛推介】恒指牛證資金分布廣　熊證集中最貼條款

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周四(27日)早段繼續下跌，及後在26,400至26,550點附近上落。

觀察近日及周四早段的恒指牛熊證資金流向，可見市場對牛證的需求很廣，分布在不同收回區域。而熊證則集中在當日最貼價的條款產品之上。另一方面，認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,100萬元。

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