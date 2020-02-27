【高盛推介】恒指牛證資金分布廣 熊證集中最貼條款
2020年02月27日 13:03
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周四(27日)早段繼續下跌，及後在26,400至26,550點附近上落。
觀察近日及周四早段的恒指牛熊證資金流向，可見市場對牛證的需求很廣，分布在不同收回區域。而熊證則集中在當日最貼價的條款產品之上。另一方面，認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,100萬元。
投資者如計劃部署牛證，近牛選擇可留意恒指牛證(58347)，，收回價26,169點，行使價26,069點，換股比率10,000，槓桿比率71.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
中距離牛的選擇可留意恒指牛證(57364)，收回價25,919點，行使價25,819點，換股比率10,000，槓桿比率47.4倍。
此外，近日市場對收回價25,500點水平的牛證有需求，但個別產品已累積100%街貨。如計劃選擇遠牛作部署，可留意當中低街貨，槓桿更突出的恒指牛證(54725)，收回價25,518點，行使價25,418點，換股比率10,000，槓桿比率29.5倍。
投資者如計劃部署熊證，可留意屬市場上最貼價、槓桿最高之一的恒指熊證(52827)，收回價27,432點，行使價27,532點，換股比率10,000，槓桿比率22.5倍。
投資者如計劃認購證，貼價選擇可留意價外幅度約3.6%，年期約3個月的恒指購證(21381)，行使價27,500點，2020年5月28日到期，實際槓桿15.4倍。
高槓桿的選擇則可留意年期約3個月的恒指購證(21204)，行使價28,500點，2020年5月28日到期，實際槓桿18.7倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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