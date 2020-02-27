新冠肺炎：調查指一成在華美企每日至少損失50萬人幣

美國商會發表調查結果，由於內地部分城市交通中斷及員工生產率下降，新冠肺炎疫情持續正給在華美國企業帶來巨大挑戰。

在169位受訪會員企業中，近三分之一表示他們面臨成本增加及收入大幅下降的問題。近五分之一受訪者認為，若疫情持續到8月底，今年在華收入將大幅下跌一半。

儘管過半受訪者指，現在評估延遲復工導致的成本損失為時尚早，但仍有約10%受訪者透露每天至少損失50萬元人民幣，同時有約12%的受訪者預計至少要到夏季才能恢復正常營運。

據彭博經濟研究的報告，截至2月21日當周計，內地經濟產能利用率可能介乎50至60%。而該商會則於2月17至20日期間進行問卷調查，當中29%受訪企業在華有逾2,000或以上的員工。

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