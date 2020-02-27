【深度解構】東非蝗蟲釀巨災　十萬大鴨成經濟救星？

新冠肺炎疫情持續擴散吸引全球焦點，不過，東非地區亦正受難於70年以來最嚴重的沙漠蝗蟲災害，救災行動可謂刻不容緩。巴基斯坦早前便因蝗災宣布將國家進入緊急狀態，毗鄰的中國決定派出十萬隻「鴨」救援！

【咪睇少鴨！戰鬥力高到你唔信】

首批預計出動的十萬隻鴨，由浙江紹興「國紹1號」鴨苗組成，將以空運方式，最快一日之內便可抵達巴基斯坦。

十萬大軍就聽過，十萬大鴨又有乜用途？千萬不要少看鴨子軍，聽聞浙江麻鴨因體形大，捕食能力強，成為滅蝗首選。以20年前為例，鴨子兵團已經出戰過新疆，當時新疆慘遭大批蝗蟲過境，全靠鴨子兵團由浙江空運到達，分批運送10多次，以總量超過十萬隻的鴨一舉平定蝗災，戰績彪炳。

浙江省農業科學院研究員盧立志揚言，「放一隻鴨子相當於滅了蝗蟲全家」。單以一隻鴨為例，每日平均可以食200多隻蝗蟲，比起一隻雞每日可食70隻蝗蟲，戰鬥力高出3倍！而且，鴨追捕蝗蟲的過程，是屬於地氈式搜索，細如蝗蟲的蛹都不會放過。換言之，只要投放一隻鴨，就有機會一舉消滅蝗蟲全家！

【咪睇少鴨！滅蝗任務非鴨莫屬】

滅蝗的方法有很多，但最為經濟又實惠的自然非鴨莫屬。因如投放青蛙或鳥類，一來毫無紀律可言，二來一旦蝗蟲轉移據點，青蛙或鳥類並不會作出狙擊。

如用防治蝗蟲的藥物殺滅，不但成本高，更有可能殘留農藥，不環保之餘亦破壞生態環境，自然不及鴨子兵團來得划算。

事實上，鴨喜歡群居，生命力、覓食能力及抗寒能力均強，非常適合野外生存，而且訓練起來亦較為有紀律。

【咪睇少鴨！經濟復甦唔少得佢】

鴨有得食蝗蟲「自助餐」，自然快長肉，本身肉質已經鮮嫩的鴨，完成消滅蝗蟲的任務後，仲可以化作人間美食，帶來經濟收入。以浙江為例，餘姚有番鴨、奉化有水鴨、寧波的鎮海亦有青殼2號。

【極度危急！東非多國開始遭殃】

外媒報道，沙漠蝗蟲自上月從蘇丹及厄立特里亞飛越紅海，本月抵達也門、沙特阿拉伯及伊朗後在南亞快速擴散，肯尼亞、索馬里、烏干達、伊朗、巴基斯坦及印度等十多國亦開始遭殃。聯合國糧農組織近日警告，東非情況極度危急。

聯合國警告，在世界上數百萬人面臨飢餓的地區，這對糧食安全造成前所未有的威脅。糧農組織估計，肯尼亞有7萬公頃的農作物，埃塞俄比亞約有3萬公頃。而蝗蟲襲擊咖啡和茶作物，約佔埃塞俄比亞出口的30%。

糧農組織預測，約850萬名埃塞俄比亞人及310萬肯尼亞人已面臨糧食危機的問題。

【出口勢減！恐面臨貨幣貶值風險】

NKC African Economics的經濟學家Vincent Phiri假設，由於收成不足以彌補糧食庫存，就宏觀經濟影響而言，將對糧食作物價格造成上行壓力，並減少出口，令通脹壓力上升，該些地區恐面臨貨幣貶值風險。

Phiri補充，貨幣貶值風險對公共債務的可持續性構成重大風險，因大多數東非國家已經擁有大量外債，必須以外幣償還有關債務，這意味着貶值的貨幣會使債務更加難以為繼。而政府資源轉向危機的趨勢可能會對財政產生重大影響，並影響經濟增長，而直接增加財政支出則可能會導致公共債務進一步積聚。

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