新冠肺炎：內地企業現金流缺口料高達2.6萬億人幣

內地將於本周公布2月份製造業PMI數據，這是新冠肺炎疫情爆發以來，首個月度經濟數據。澳新銀行的研究報告預計，內地製造業PMI將由1月份的50，急速收縮至2月份的歷史低點38.8，並創2008年第四季度以來的最大跌幅；而非製造業PMI亦會由1月份的54.1收縮至42。

報告指出，新春以來，所有高頻追踪指標都指出，內地經濟活動異常低迷。當局報告的高復工率，並不代表產能利用率。該行估計截至2月底的產能利用率僅約為正常水平的20%。

該行認為，目前內地經濟面臨的最大風險，是流動性供應鏈斷裂，並估計企業的現金流短缺的規模高達2.6萬億元人民幣。疫情爆發令需求急挫，企業缺乏現金收入，引致帳目收支失衡，亦缺乏足夠的現金去應付貸款償還及利息支出。如當局未能有效應對現金流問題，企業壞帳、債務違約、倒閉、工人減薪甚至失業的問題將會陸續出現。

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