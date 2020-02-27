東京奧運甩轆結果會幾慘？日本人親自解說...

東京奧運原定於7月開幕，但新冠肺炎疫情在日本蔓延，各界關心奧運會能否如期舉行。不過，有日本人直言，如果真的辦不成奧運，日本經濟可能會很大鑊。

粉絲專頁「日本人的歐吉桑」的版主為居於台灣的日本人，外媒引述其意見指，這幾年日本經濟不佳，日本人仍能努力撐下來，就是因為有東京奧運，因為大家深信奧運將會帶來豐碩的經濟效益，所以投入了大量的資源。如果取消奧運，很多日本公司可能要倒閉。他表示，由於新冠肺炎疫情重創許多產業，旅遊業尤其嚴重，若奧運無法舉辦，日本經濟真的「死定了」。

日本至今共4次申辦或主辦奧運，第1次申辦1928年的東京奧運，遇到了關東大地震；第2次主辦1940年的東京奧運，因日本侵華被取消主辦權，後由芬蘭接辦但仍因二戰停辦；第3次主辦1964年的東京奧運，當時相首岸信介在安保條約後，因日本學運大暴動下台；第4次主辦2020年的東京奧運，目前陷入新冠肺炎麻煩。

【投資經費1950億 取消損失巨大】

國際奧委會資深委員龐德亦承認，如果新冠肺炎疫情在5月底前不能得到控制，東京奧運可能要取消。最新預測指，2020東京奧運會的各項投資經費預計高達250億美元(約1,950億港元)，如果東京奧運會被迫取消，將對日本造成龐大經濟損失。

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