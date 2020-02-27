港府拒撤辣！青衣區錄5宗劈價成交　業主減60萬沽青怡

中原楊麗珍表示，周三(26日)財政預算案公布，樓市無減辣，部分業主隨即沽貨止賺離場。青衣區周三錄得5宗減價成交。

楊氏表示，青怡花園4座高層D室，實用面積547方呎，三房套房間隔，叫價800萬元，周三新預算案公布後，業主即減60萬元，將單位以740萬元沽出，平均實用呎價13,528元。居屋青華苑B座中層05室，實用面積338方呎，一房間隔，叫價450萬元，減價40萬元，周三於自由市場以410萬元沽出，平均呎價12,130元。

此外，盈翠半島7座中層H室，實用面積521方呎，兩房間隔，原叫價1,050萬元，周三新財政預算案公布後，減至890萬元沽出。

中原張納賢表示，區內美景花園11座中層G室成交，實用面積445方呎，兩房間隔，內部保養得宜，享開揚街景，叫價590萬元，放盤接近半年，累減30萬元，新財案公布後即獲買家以560萬元承接，折合呎價約12,584元。

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