【瑞銀推介】九置復牌後急挫　零售寒冬留意認沽證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：九倉系周四(27日)復牌，會德豐獲大股東提出以1股九龍倉及1股九龍倉置業另加12港元私有化，九置復牌後跌大約5%，不但跌穿40元心理關口，股價亦再創新低。

是次私有化理論上對九置的股價影響屬中性，巿場最看淡仍是其持有的商場收租業務，旗下時代廣場及海港城是其主要收入來源，是其代表性資產。但隨着香港社會事件以及武漢肺炎的疫情打擊，兩者的人流都變得水盡鵝飛，而巿場對於旅遊及零售業能在短期內復甦都不存厚望。作為一隻上巿房地產基金(REITS)，其租金收入大受影響勢影響派息。

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