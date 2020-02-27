溫傑：會德豐股價已完全反映私有化 不宜高追
2020年02月27日 14:46
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溫傑
九倉系停牌兩日後，會德豐(00020)宣布，獲大股東吳光正家族以溢價約52.2%提出私有化。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，此公布與市場原預期有落差，因之前市場都估計是九倉(00004)或九倉置業(01997)其中一間公司會被私有化。
他認為，現時提出私有化會德豐作價介乎每股70至71港元屬合理，大股東亦講明不會再提價。會德豐午後復牌升約四成，溫認為已完全反映了是次私有化計劃的影響，故投資者不宜高追。
另外，他提出，是次私有化計劃仍存在一些疑問，包括一直以來會德豐業與九龍倉的業務有重叠和互相競爭未解決；而且九倉仍未復牌，公司是否依然有其他重大事情要公布仍是未知數。
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