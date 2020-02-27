致富智庫：人生哪個時候最不快樂？捱過後必然開朗

你今日覺得開心嗎？面對着目前香港社會困局，再加上新冠肺炎疫情衝擊，或許很多人沒有心情回應。若然分年齡層來看，哪個年齡層的人會比較快樂和樂觀？哪個又會較不開心和悲觀呢？

【47歲是人生最悲時刻？】

美國國家經濟研究院(NERB)近日發布了最新的研究報告，在調查了全世界132個國家或地區後，分析出幸福感和年齡、經濟狀況、工作發展與健康狀況的因素，結果發現「47歲」是人生「最悲」的時刻。最主要原因是這個時刻剛好介乎中年，陷入「距離退休仍早、但工作難突破」的尷尬階段。

專家又發現，世上無論是已發展國家或發展中國家，都有一個差不多的「幸福曲線」。(本文附圖)

所謂「幸福」，是經濟狀況、健康、家庭關係等加起來，例如美國和英國等發達國，最低落且不幸福的年紀是「47.2歲」；若是發展中國家，則是落在「48.2歲」。換言之，「中年危機」是存在的。

【18歲前最開心 之後是60歲後】

研究又發現，最幸福的年紀，一定是最無憂無慮的童年，故「幸福曲線」由18歲成年開始，其幸福感就由「見頂」後一直走下坡，因這個階段正是考試升學壓力沉重、接下年又要進入社會職場，人生考驗正式開始。

不過，直到退休、告別職場而又能夠安排好退休人生時，專家發現，60多歲的「幸福感」會再開始爬升。換言之，除了童年外，這時的人生是最快樂的。

【結婚比單身更幸福】

專家又發現，幸福曲線和婚姻與否是有正相關，即已婚比未婚幸福得多，因為有人能分擔難題。

不幸福的狀況則包括失業、離婚、社會危機等，而這些問題一旦到了中年，往往就不能如年輕時般輕鬆、坦然看待。

【為何有「中年危機」？】

專家認為，造成「中年」幸福指數走下坡的原因，很多與承擔責任有關，例如一方面要照顧年紀老邁的父母，另一方面要顧及正在求學、甚至處於反叛階段的孩子。這就使到「中年人」在追求事業和生活之間難以取得平衡，並會經常感到挫折。

《幸福曲線》(The Happiness Curve)一書的作者Jonathan Rauch說：「幸福曲線一般呈現U形，會隨着年紀和獨立而改變；40歲至50歲時人的幸福感是最低的，但之後年紀愈長，幸福感也會提高。」

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