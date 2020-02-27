人行：擇機對普惠金融服務達標銀行「定向降準」

中國人民銀行繼加大公開市場逆回購操作力度、先後下降中期借貸便利(MLF)中標利率及貸款市場報價利率(LPR)之後，人行副行長劉國強周四(27日)強調，將繼續推進LPR改革，引導整體市場利率及貸款利率下行。

他又指，穩健的貨幣政策下一步還要更加靈活適度。綜合運用公開市場操作、常備借貸便利(SLF)、MLF等貨幣政策工具，擇機實施去年普惠金融定向降準動態考核，以釋放長期流動性。因有些銀行的普惠金融服務水平達標，達標就要定向降低其準備金率水平，支持銀行進一步做好普惠金融服務。

未來人行將適時推出新政策措施，着力支持企業復工、復產。現在人行給銀行大量低成本資金，中小銀行的流動性及相關成本，均得到很大緩解，但銀行要貸款，還受資本金問題約束。因此，下一階段要根據銀行貸款增長的需要，加大對中小銀行補資本方面的政策支持，提升銀行整體信貸投放能力。

至於早前設立的3,000億元人民幣專項再貸款，目前已發放貸款予9家全國銀行、10家重點地區的地方銀行，支持直接參與抗疫的企業。截至周二(25日)，已有1,008家重點保供的企業獲得貸款，該批貸款實際利率為1.28%，低於國務院不高於1.6%要求。

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