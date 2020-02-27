新股專輯：深藍科技指疫情未對業務造成影響

是次上市集資所得約60%將用於內地興建新生產廠房及增添設備。執行董事陳華預期，於浙江廠房新增12條生產線，產能可由目前的5,400噸，增至1.54萬噸，明年9月起投產。

他又指，公司將會積極拓展海外市場業務，包括東南亞市場、巴西及墨西哥等地，有信心新增產能可獲得足夠的市場份額。

該公司每股招股價介乎0.5至0.6港元，發售2.5億股新股，其中10%本地公開發售，集資額介乎1.25億至1.5億元。每手4,000股，入場費2,424.18元，預期3月12日首掛。智富融資為獨家保薦人。

－－－－－－