新股專輯：深藍科技指疫情未對業務造成影響
2020年02月27日 16:12
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深藍科技執行董事兼董事會主席劉靜(中)
人工皮革化學品製造商深藍科技控股(01950)周四(27日)起至3月3日招股，董事會主席劉靜在記者會上表示，新冠肺炎疫情對公司業務未有造成影響，位於中國內地的工廠已於2月上旬全面復工。另外，主要供應商並非來自疫區，目前亦未見有客戶取消訂單的情況，現時業務一切正常。
是次上市集資所得約60%將用於內地興建新生產廠房及增添設備。執行董事陳華預期，於浙江廠房新增12條生產線，產能可由目前的5,400噸，增至1.54萬噸，明年9月起投產。
他又指，公司將會積極拓展海外市場業務，包括東南亞市場、巴西及墨西哥等地，有信心新增產能可獲得足夠的市場份額。
該公司每股招股價介乎0.5至0.6港元，發售2.5億股新股，其中10%本地公開發售，集資額介乎1.25億至1.5億元。每手4,000股，入場費2,424.18元，預期3月12日首掛。智富融資為獨家保薦人。
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