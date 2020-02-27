新冠肺炎：道指期貨續挫逾百點　歐股普遍瀉2%

新冠肺炎疫情開始在歐美流行，道指期貨早前一度跌逾300點，目前仍挫154點。歐股大幅低開，意大利富時MIB指數跌1.91%，報22,987點；德國DAX指數亦跌1.9%，報12,530點；英國富時100指數報6,906點，跌1.9%；法國CAC指數報5,565點，挫2.09%。

外國傳媒報道，由於疫情快速擴散，美國衛生部認為，當地需要增加防護裝備的庫存量，以因應可能爆發的疫情，像外科醫療口罩就需要3億個，惟目前美國現有口罩僅有3,000萬個。美國總統特朗普已表示，將訂購大量口罩。

截至周四（27日），意大利確診個案急增128宗至453宗，累計死亡病例維持在12宗。法國和德國周三亦再有新增確診病例。

受疫情打擊，紐約期油現報每桶47.98美元，跌1.54%；布蘭特期油現報每桶52.04美元，跌1.46%。現貨金價現報每安士1,649.43美元，漲0.52%。

匯市方面，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數現報98.81，跌0.34%；歐元兌美元現報1.0929，漲0.44%；英鎊兌美元現報1.2915，漲0.08%；美元兌日圓現報110.01，跌0.38%；澳元兌美元現報0.6565，漲0.32%；紐元兌美元現報0.6307，漲0.22%；美元兌加元現報1.3344，漲0.08%；美元兌瑞郎現報0.9727，跌0.42%。

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