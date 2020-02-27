【市後重點睇】道期瀉逾200點 油價續跌1%
2020年02月27日 16:16
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(Getty Images圖片)
美匯指數企98.88，港匯弱見7.7983，離岸人民幣(CNH)先升後回，企7.0218，美元兌日圓企110水平。歐元兌美元處1.0932，英鎊升至1.2911。金價處1,650美元。油價續跌逾1%，布油報52.7美元，紐油跌至48美元。道指期貨跌逾200點，歐洲股市全線低開。
●市後關注點
-21:30 美國第4季國內生產總值(GDP)、美國1月耐用品訂單、美國上周首次申領失業救濟人數、美國1月待完成房屋銷售
●內地連推多招挽救經濟，港股尾市抽升，恒生指數全日收報26,778點，升82點或0.31%。主板成交1,104億港元。內銀股領漲，工商銀行飆2%，建設銀行及中國銀行齊升逾1%。
●A股快報：滬綜指升3點，新股華潤微飆逾2.2倍。
●日股急挫逾400點，韓澳股市同受壓。
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●新冠肺炎：
-大興土木撐經濟，穆迪料內地企業發債規模續增。
-內地企業現金流缺口料高達2.6萬億人幣。
-調查指一成在華美企每日至少損失50萬人幣。
-IMF及世銀春季會議或以遠程會議舉行。
-耶倫指疫情或導致歐美經濟陷衰退。
-高盛指黃金為「最後避風港」，上望1800美元。
-墨西哥央行下調今年經濟增速預測。
●【獨家】金管局與銀行開會討論，快睇政府派1萬時間表！https://bit.ly/2TidgBQ
●【深度解構】東非蝗蟲釀巨災，十萬大鴨成經濟救星？https://bit.ly/32wQ8DQ
●比特幣跌半成，失守9000美元關口。
●疫市創新高！太古城兩房海景戶近1400萬售出。
●業績公布：
-渣打全年基本稅前盈利增長8.16%遜預期。
-渣打料2020年收入增長低於目標範圍。
-時計寶半年純利跌17%，下財年業績面臨挑戰。
-銀河娛樂去年少賺3%，博彩收益淨額跌7%。
●外幣兌美元急升，歐元彈上兩周高位。
●未冧夠？兩大行料標指跌勢加劇，見底要等到...
●港府拒撤辣！青衣區錄5宗劈價成交，業主減60萬沽青怡。
-沙田第一城低層493萬沽，創逾一年新低。
●打工仔雙輸：駿隆指今年首兩月MPF人均蝕4124元。
●南韓維持利率1.25厘不變，指疫情為經濟帶來不確定性。
●傳華潤置地落實分拆物業管理業務上市。
●會德豐獲提私有化，下午復牌。
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